В параллелограмме ABCD угол ADC равен 150градусов. Биссектриса угла BAD пересекает сторону BC в точке L. Найдите угол ALC.
Геометрия
В параллелограмме ABCD угол ADC равен 150градусов. Биссектриса угла BAD пересекает сторону BC в точке L. Найдите угол ALC.
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