предствавьте себе , что вы совершаете прогулку по Древним Афинам 1) Лишь одна дорога ведёт на холм с крутыми, обрывистыми склонами .холм называется ... 2) при входе на холм справа на уступе скалы стоит не большой храм богини......

Обществознание

предствавьте себе , что вы совершаете прогулку по Древним Афинам 1) Лишь одна дорога ведёт на холм с крутыми, обрывистыми склонами .холм называется ... 2) при входе на холм справа на уступе скалы стоит не большой храм богини....Обычно её изображение изображали.... желая удержать богиню в своём городе афиняне воздвигли храм в честь.... 3 вершину холма украшает бронзовая статуя....статую создал скульптор....Моряки подплывая к порту могли заметить....как блестят на солнце позолоченые.... 4 самым прекрасным творением греческих строителей был храм богини....его название.... 5 на том месте , где согласно мифу спорили между собой Афина и Посейдон находится храм. в одном из его портиков вместо обычных колонн стоят.... спасибо всем кто ответит

Автор: Гость