кенгуру способен прыгнуть в длину на 1 сантикилометр .Сколько метров составляет длина такого прыжка ?
Алгебра
кенгуру способен прыгнуть в длину на 1 сантикилометр .Сколько метров составляет длина такого прыжка ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
по-моему 10 метров. Но это не точно, потому что странно как-то звучит сантикилометр. ну и приставка санти значает 1/100, т.е. 0,01 от 1000 = 10
Гость:
санти = 10^ (-2) 10^-2 км в километре 1000м ==> 10^-2 *10^3= 10 м
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