причины завоевания руси татаро-монгольскими племенами(13 век)
Обществознание
причины завоевания руси татаро-монгольскими племенами(13 век)
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Гость:
Темуджин вырос жестоким и непреклонным человеком, который постепенно устранил всех своих соперников, объединил татаро-монгольские племена под своим единоличным правлением и создал фанатично преданную ему и дисциплинированную армию.чингсхан как и другие великие завоевател хотел захватит вес мир тем более монголия гроничел с русю
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