причины завоевания руси татаро-монгольскими племенами(13 век)  

Гость: Гость:

Темуджин вырос жестоким и непреклонным человеком, который постепенно устранил всех своих соперников, объединил татаро-монгольские племена под своим единоличным правлением и создал фанатично преданную ему и дисциплинированную армию.чингсхан как и другие великие завоевател хотел захватит вес мир тем более монголия гроничел с русю