Докажите, что число 2009 • 2010 • 2011 • 2012 + 1 есть полный квадрат.
Алгебра
Докажите, что число 2009 • 2010 • 2011 • 2012 + 1 есть полный квадрат.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть 2010=x,тогда (x-1)x(x+1)(x+2)+1=x(x²-1)(x+2)+1=(x³-x)(x+2)+1=x⁴+2x³-x²-2x+1= =(x⁴+x³-x²)+x³-2x+1=x²(x²+x-1)+(x³+x²-x)-x²-x+1=x²(x²+x-1)+x(x²+x-1)-(x²+x-1)= =(x²+x-1)(x²+x-1)=(x²+x-1)² (2010²+2010-1)² Доказано.
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