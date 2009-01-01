В чём заключается биологическая роль размножения. Какие типы размножения различают?
Биология
В чём заключается биологическая роль размножения. Какие типы размножения различают?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Биологическая роль размножения заключается в возникновении организмов, идентичных родительским по содержанию наследственного материала, и пофизиологическим свойствам Типы размножения: половое и бесполое
Гость:
типы размножения-половое и бесполое. Биологическая роль-возникновение организмов, идентичных родительским по содержанию наследственного материала, и по физиологическим свойствам
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