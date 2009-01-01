материальная точка движется по прямой линии по закону S(t)=3t2+4 Cos(0.5 П*t),найдите скорость материальной точки в момент времени t=2c

Алгебра

материальная точка движется по прямой линии по закону S(t)=3t2+4 Cos(0.5 П*t),найдите скорость материальной точки в момент времени t=2c

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