площадь первой комнаты на 5.2 м больше площади второй комнаты,а сумма их площадей 34,8м. определите площадь каждой комнаты. в ответе написано 14,8 и 20
Математика
площадь первой комнаты на 5.2 м больше площади второй комнаты,а сумма их площадей 34,8м. определите площадь каждой комнаты. в ответе написано 14,8 и 20
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х площадь второй комнаты, тогда х+5,2 площадь первой комнаты.По условию задачи составим уравнение: х+х+5,2=34,8 2х=29,6 х=14,8м ^2 площадь второй коинаты 14,8+5,2=20 м^2 площадь первой комнаты
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