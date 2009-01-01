площадь первой комнаты на 5.2 м больше площади второй комнаты,а сумма их площадей 34,8м. определите площадь каждой комнаты. в ответе написано 14,8 и 20

Математика

площадь первой комнаты на 5.2 м больше площади второй комнаты,а сумма их площадей 34,8м. определите площадь каждой комнаты. в ответе написано 14,8 и 20

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