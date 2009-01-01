В классе 30 учеников.В течении учебного года число успевающих по математике возросло с 15 учеников в начале года до 18 учеников в конце года.Какую часть класса в конце года составляли успевающие по математике?

Математика

В классе 30 учеников.В течении учебного года число успевающих по математике возросло с 15 учеников в начале года до 18 учеников в конце года.Какую часть класса в конце года составляли успевающие по математике?

Автор: Гость