В классе 30 учеников.В течении учебного года число успевающих по математике возросло с 15 учеников в начале года до 18 учеников в конце года.Какую часть класса в конце года составляли успевающие по математике?
Математика
В классе 30 учеников.В течении учебного года число успевающих по математике возросло с 15 учеников в начале года до 18 учеников в конце года.Какую часть класса в конце года составляли успевающие по математике?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
18/30=3/5=0,6 Ответ:0,6
Гость:
возьмем 30 как 100% тогда 18 учеников x% и решим с помощью пропорции)) 30/18=100/x x=(100*18)/30=60%- успевающие по математике)
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