очерк нужен срочно о ком нибудь лиж бы был!!! прошууууу!!

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Михаил Юрьевич Лермонтов родился 14-го октября 1814 года. Его мать рано умерла, и он остался жить с бабушкой, которая ненавидела отца и не позволяла ему видеть сына. Лермонтов тяжело переносил напряженную обстановку в семье, что нанесло неизгладимый отпечаток на состояние души будущего писателя. В 1829 году Лермонтов поступил в Московский университетский благородный пансион. За время учебы в пансионе Лермонтов написал большую часть своих поэтических произведений. Теперь ему удавалось чаще видеться с отцом, но вскоре его отец умер. После окончания пансиона Лермонтов поступил в Московский университет. Это были достаточно яркие годы жизни писателя. Сначала он просто зарифмовывал свои мысли и чувства, писал для себя, а не для читателя. В 1832 году Лермонтов после провала на экзамене был отчислен из университета и поступил в военное училище, которое окончил в 1934 году в звании офицера. За время учебы Лермонтов не переставал писать, пробовал печатать свои произведения, но цензура их не одобрила. Погиб Лермонтов 15 июля 1841 на дуэли с майором Мартыновым. Свидетели дуэли утверждали, что Лермонтов направил пистолет вверх, некоторые же источники утверждали, что он выстрелил первым в воздух, что, по неписанным правилам дуэлей, было признаком примирения, и после этого выстрела противник не имел права стрелять на поражение. Но Мартынов не стал блюсти этикет и выстрелил Лермонтову в грудь. Лермонтов скончался на месте.