Помогите!!!!Разберите пожалуйста морфологическим разбором слова объединивший теснейший и усадьба очень надо пожалуйста УМОЛЯЮ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Русский язык
Помогите!!!!Разберите пожалуйста морфологическим разбором слова объединивший теснейший и усадьба очень надо пожалуйста УМОЛЯЮ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
усадьба- сущ., н.ф-(что?)- усадьба; 1 ск., ж.р.; в И.п., в ед.ч. (чем является в предложении.)  
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