со словами ненавидеть , негодовать, несдоровится придумать предложение .

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со словами ненавидеть , негодовать, несдоровится придумать предложение .
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну тут легко, тем более если позволено менять окончание!!! НАПРИМЕР я ненавидел, ненавижу и буду ненавидеть осень.Сегодня я не пошёл в школу,что то мне несдоровится...ну как негодовать не знаю :D
Гость:
Я  ненавижу ложь, предательство и равнодушие. Папа долго негодовал по поводу поведения моего кота. Бабушке уже третий день нездоровится.  
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