Доклад по труду на тему "Текстильные ткани"

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Ткань текстильная - изделие, образованное в процессе ткацкого производства переплетением взаимно перпендикулярных нитей - продольных (основных) и поперечных (уточных). В некоторых случаях применяются дополнительные системы нитей, служащие для образования ворса, узоров и т.п. Наиболее распространённое текстильное изделие вырабатывается в виде полотен или штучных вещей (платки, скатерти и т.п.). Ткани текстильные имеют малую толщину (обычно до 5 мм), значительную ширину (как правило, до 1,5 м, но иногда до 12 м), различную длину. Отрезки ткани, поступающие в торговлю и называемые кусками, обычно имеют длину 20-40 м. Узкие ткани (шириной менее 0,4 м) называют лентами. Классификация текстильных тканей может быть выполнена по следующим признакам: волокнистому составу, назначению, а также способам выработки, отделки и расцветки. Ткани текстильные вырабатывают почти из всех видов волокон текстильных и нитей текстильных. В зависимости от отраслей текстильной промышленности и преобладающего волокнистого состава их подразделяют на хлопчатобумажные, льняные, шерстяные, шёлковые и др. К шёлковым относяттекстильным тканям из волокон химических и натурального шёлка. Выделяют ткани текстильные однородные (из одного типа волокон или нитей либо с примесью не более 10% др. видов); смешанные - из нитей, полученных из нескольких видов волокон; неоднородные - в которых чередуются различные нити. По назначению ткани текстильные классифицируют на бытовые и технические (см. Ткань техническая). Примерно EQ \f (2;3) от общего количества ткани текстильной составляют бытовые; они подразделяются на одёжные (бельевые, платьевые, костюмные, платки и т.д.), декоративные (мебельные, портьерные и т.д.) и влаговпитывающие (полотенечные и салфеточные). В торговле, кроме того, в отдельные группы выделяют ткани текстильные, вырабатываемые в больших количествах, например ситец, сатин.