В домашней библиотеке 90 учебников, что составляет 30% всех книг в ней. Из всех книг домашней библиотеки 60%-книги по художественной литературе, а остальные - справочники и словари. Сколько справочников и словарей в домашней би...
Математика
В домашней библиотеке 90 учебников, что составляет 30% всех книг в ней. Из всех книг домашней библиотеки 60%-книги по художественной литературе, а остальные - справочники и словари. Сколько справочников и словарей в домашней библиотеке? Ответ: 120 книг ( но мне нужно решение пожалуйста!!!)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У вас неправильный ответ, мне кажется. Справочники и словари составляют 10% от всех книг (100-30-60), 30% книг - это 90 учебников. Обозначив за х кол-во словарей и справочников, составим следующую пропорцию: 90 - 30% x - 10% Выражая отсюда х, получаем: х=900/30= 30 книг Ответ: 30 книг
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