В домашней библиотеке 90 учебников, что составляет 30% всех книг в ней. Из всех книг домашней библиотеки 60%-книги по художественной литературе, а остальные - справочники и словари. Сколько справочников и словарей в домашней би...

Математика

В домашней библиотеке 90 учебников, что составляет 30% всех книг в ней. Из всех книг домашней библиотеки 60%-книги по художественной литературе, а остальные - справочники и словари. Сколько справочников и словарей в домашней библиотеке? Ответ: 120 книг ( но мне нужно решение пожалуйста!!!)

Автор: Гость