Решить систему уравнений x^+y^=58 xy=21
Алгебра
Решить систему уравнений x^+y^=58 xy=21
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
x²+y²=58 xy=21 x²+y²=58 x=21/y (21/y)²+y²=58 441/y²+y²=58 441+y⁴=58y² y⁴-58y²+441=0 t=y² t²-58t+441=0 Δ=(-58)²-4*1*441 Δ=3364-1764 Δ=1600 √Δ=40 t₁=(-(-58)-40)/(2*1) t₁=18/2 t₁=9 t₂=(-(-58)+40)/(2*1) t₂=98/2 t₂=49 9=y² y=-3 ∨ y=3 49=y² y=-7 ∨ y=7 x=21/-3 ∨ x=21/3 x=-7 ∨ x=7 x=21/-7 ∨ x=21/7 x=-3 ∨ x=3 (-7,-3),(7,3),(-3,-7),(3,7)
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