скільки словосполучень можна скласти з поданих слів? Назви їх і запиши. З одним зі словосполучень ( на вибір) склади речення. вузький на ланах житній гарячий стежками ...
Қазақ тiлi
скільки словосполучень можна скласти з поданих слів? Назви їх і запиши. З одним зі словосполучень ( на вибір) склади речення. вузький на ланах житній гарячий стежками гірський хлібний з джерел широкий
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вузькими стежками гарячий житній на хлібних ланах з гарячих джерел гірськими стежками вузькими гірськими стежками на широких ланах на широких хлібних ланах Бабуся вийняла з печі гарячий житній хліб.
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