скільки словосполучень можна скласти з поданих слів? Назви їх і запиши. З одним зі словосполучень ( на вибір) склади речення. вузький на ланах житній гарячий стежками ...

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скільки словосполучень можна скласти з поданих слів? Назви їх і запиши. З одним зі словосполучень ( на вибір) склади речення. вузький на ланах житній гарячий стежками гірський хлібний з джерел широкий

Автор: Гость