по лесной тропинке навcтречу друг другу одновременно выбежали два ежика.скорость одного 67м/мин,а скорость другого на 6м/мин больше.через какое время ежики встретятся если в начале между ними было 560 м?

Математика
по лесной тропинке навcтречу друг другу одновременно выбежали два ежика.скорость одного 67м/мин,а скорость другого на 6м/мин больше.через какое время ежики встретятся если в начале между ними было 560 м?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 67 м/мин + 6 м/мин = 73 м/мин 2) 67 м/мин + 73М/мин = 140 м/мин 3) 560/ 140 = 4 мин. 
Гость:
1)67+6=73(м/мин) скорость второго ежика  2)73+67=140(м/мин)скорость сближения   3)560:140=4 (мин) они встретятся Ответ:через 4 минуты. 
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