по лесной тропинке навcтречу друг другу одновременно выбежали два ежика.скорость одного 67м/мин,а скорость другого на 6м/мин больше.через какое время ежики встретятся если в начале между ними было 560 м?

Математика

по лесной тропинке навcтречу друг другу одновременно выбежали два ежика.скорость одного 67м/мин,а скорость другого на 6м/мин больше.через какое время ежики встретятся если в начале между ними было 560 м?

Автор: Гость