Расфасовали 16 кг крупы поровну в 8 пакетов.Сколько пакетов потребуется,чтобы расфасовать 90 кг крупы,если в каждом пакете крупы будет на 1 кг больше,чем было?

Гость: Гость:

1) 16: 8 = по 2 кг в 1 пакете 2) 2 + 1= 3 кг в 1 пакете с добавкой 3)90 : 3 = 30 пакетов для того чтобы расфасовать 90 кг крупы по 3 кг в каждом.