собака пробежала от забора до ели 27м, а от берёзы на 4м больше.Сколько всего метров должна пробежать собака, если пока она пробежала половину пути?
Математика
собака пробежала от забора до ели 27м, а от берёзы на 4м больше.Сколько всего метров должна пробежать собака, если пока она пробежала половину пути?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
до ели-27 м от берёзы- 7 на 4 м > Весь путь-? м 1)27+4=31 м- от берёзы 2)27+31=58 м- половина пути 3) 58+58=116 м- весь путь
Гость:
1. 27 + 4=31 м - собака пробежала от ели до берёзы 2. 27 + 31 = 58 м - пробежала собака всего 3. 58/2 = 29 м - должна пробежать собака
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