На основании АВ равнобедренного треугольника АВС взята точка М, равноудаленная от боковых сторон.Докажите, что СМ - высота треугольника АВС.
Геометрия
На основании АВ равнобедренного треугольника АВС взята точка М, равноудаленная от боковых сторон.Докажите, что СМ - высота треугольника АВС.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
точка М равноудаленная от А и С сторона СМ является медианой АВ по условию задачи треугольник АВС равнобедренный ==> СМ - является и медианой и высотой
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