таблица по истории "Тридцатилетняя война".   она состоит из трех столбиков; страны-участницы, цели войны и результыты войны.

Обществознание
таблица по истории "Тридцатилетняя война".   она состоит из трех столбиков; страны-участницы, цели войны и результыты войны.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 Евангелическая уния (протестанты и их союзники) Евангелическая уния Швеция Богемия Датско-норвежская уния Республика Соединённых Провинций Нидерландов Франция Шотландия Англия Саксония Царство Русское Войско Запорожское Католическая Лига (католики и их союзники) 2 Противники Священная Римская империя Католическая лига Австрия Бавария Испания Португалия Датско-норвежская уния(1643-1645) Речь Посполитая Крымское ханство    Цель Война началась как религиозное столкновение между протестантами и католиками Германии     Результат   Приверженцы всех религий (католицизма, лютеранства, кальвинизма) обрели в империи равные права      
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