в упаковке 100 таблеток поливитаминов. Они содержат 8 грамм витамина С.
Математика
в упаковке 100 таблеток поливитаминов. Они содержат 8 грамм витамина С.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я знаю эту задачу вы недописали условие задачи В полном виде она выглядит так: В упаковке 100 таблеток поливитаминов. Они содержат 8 г витамина С. Сколько нужно таблеток поливитаминов, чтобы принять 72 г витамина С? Решение: 1)72/8=9( таблеток)-нужно принять Ответ: 9 таблеток
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