Помогите мне кто самый знаминитый поэт Древней Греции!
Обществознание
Помогите мне кто самый знаминитый поэт Древней Греции!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Гомер — легендарный древнегреческий поэт-сказитель, которому приписывается создание «Илиады» и «Одиссеи».
Гость:
конечно Гомер он славится Илиадой и Одисеий там написано о Троянской войне
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