срочняк надо !!прямо сейчас 1)диаметр одного арбуза вдвое больше диаметра другого. во сколько раз первый арбуз тяжелее второго ответ должен получиться в 8 раз 2найдите площадь поверхности шара диаметром 12 см 3)площадь сферы р...
Математика
срочняк надо !!прямо сейчас 1)диаметр одного арбуза вдвое больше диаметра другого. во сколько раз первый арбуз тяжелее второго ответ должен получиться в 8 раз 2найдите площадь поверхности шара диаметром 12 см 3)площадь сферы равна 3,14дм2 найдите ее радиус 4)в каком случае расходуется больше материала: на никелировку одного шара диаметром 8 см или на никелировку 15 шаров диаметром 2 см каждый
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2)найдите площадь поверхности шара диаметром 12 см S=4πr² S=150,8см² 3)площадь сферы равна 3,14дм2 найдите ее радиус S=4πr² r²=S/4π r=0,5дм 4)в каком случае расходуется больше материала: на никелировку одного шара диаметром 8 см или на никелировку 15 шаров диаметром 2 см каждый S=4πr² S₁=100,6см² S₂=25см², но так как у нас 15 таких шаров, то вся поверхность будет равна 25*15=375см², значит расходуется больше материала на никелировку 15 шаров диаметром 2 см каждый
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