срочняк надо !!прямо сейчас  1)диаметр одного арбуза вдвое больше диаметра другого. во сколько раз первый арбуз тяжелее второго ответ должен получиться в 8 раз 2найдите площадь поверхности шара диаметром 12 см 3)площадь сферы р...

Гость: Гость:

2)найдите площадь поверхности шара диаметром 12 см S=4πr² S=150,8см² 3)площадь сферы равна 3,14дм2 найдите ее радиус S=4πr² r²=S/4π r=0,5дм 4)в каком случае расходуется больше материала: на никелировку одного шара диаметром 8 см или на никелировку 15 шаров диаметром 2 см каждый S=4πr² S₁=100,6см² S₂=25см², но так как у нас 15 таких шаров, то вся поверхность будет равна 25*15=375см², значит расходуется больше материала на никелировку 15 шаров диаметром 2 см каждый