Масса автомобиля "Нива" 11,5 центнеров, а масса автомобиля "Волга" 14,2 центнеров. На сколько масса "Волги" больше массы "Нивы?" Решите задачу с помощью десятичных дробей и переводом данных в килограммы!

Математика
Масса автомобиля "Нива" 11,5 центнеров, а масса автомобиля "Волга" 14,2 центнеров. На сколько масса "Волги" больше массы "Нивы?" Решите задачу с помощью десятичных дробей и переводом данных в килограммы!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нива-11,5 ц= 1150 кг Волга-14,2 ц = 1420 кг На сколько Волга >- ? кг,ц   1420-1150=270 кг 14,2-11,5=2,7 ц 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
в упаковке 100 таблеток поливитаминов. Они содержат 8 грамм витамина С.
Ответить
Физика
Самолет летит курсором на север со скоростью 288км/ч. найти направление и скорость движения самолета, если подует западный ветер со скоростью 20м/с...
Ответить
Українська література
Назовите как МИНИМУМ 3 причины резко континентального климата Восточной Сибири?
Ответить
Геометрия
На основании АВ равнобедренного треугольника АВС взята точка М, равноудаленная от боковых сторон.Докажите, что СМ - высота треугольника АВС.
Ответить
Обществознание
таблица по истории "Тридцатилетняя война".   она состоит из трех столбиков; страны-участницы, цели войны и результыты войны.
Ответить