Масса автомобиля "Нива" 11,5 центнеров, а масса автомобиля "Волга" 14,2 центнеров. На сколько масса "Волги" больше массы "Нивы?" Решите задачу с помощью десятичных дробей и переводом данных в килограммы!
Математика
Масса автомобиля "Нива" 11,5 центнеров, а масса автомобиля "Волга" 14,2 центнеров. На сколько масса "Волги" больше массы "Нивы?" Решите задачу с помощью десятичных дробей и переводом данных в килограммы!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нива-11,5 ц= 1150 кг Волга-14,2 ц = 1420 кг На сколько Волга >- ? кг,ц 1420-1150=270 кг 14,2-11,5=2,7 ц
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