Масса автомобиля "Нива" 11,5 центнеров, а масса автомобиля "Волга" 14,2 центнеров. На сколько масса "Волги" больше массы "Нивы?" Решите задачу с помощью десятичных дробей и переводом данных в килограммы!

Математика

Масса автомобиля "Нива" 11,5 центнеров, а масса автомобиля "Волга" 14,2 центнеров. На сколько масса "Волги" больше массы "Нивы?" Решите задачу с помощью десятичных дробей и переводом данных в килограммы!

Автор: Гость