Выберите правильные суждения: 1.В зоне роста хромосомный набор клеток-2n. 2.В зоне созревания происходит мейотическое деление. 3.В процессе овогенеза из одной первичной половой клетки образуются четыре полноценные яйцеклетки. 4...
Биология
Выберите правильные суждения: 1.В зоне роста хромосомный набор клеток-2n. 2.В зоне созревания происходит мейотическое деление. 3.В процессе овогенеза из одной первичной половой клетки образуются четыре полноценные яйцеклетки. 4.В процессе овогенеза из одной первичной половой клетки образуется одна полноценная яйцеклетка и четыре полярных тельца. 5.Профаза первого мейотического деления (профаза 1) значительно длиннее,чем профаза митоза. 6.В яйцеклетке человека отсутствуют рибосомы и митохондрии. 7.У женщины образование первичных половых клеток завершается ещё в эмбриональном периоде.
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Гость:
1247 я думаю так. Но сомневаюсь...)))
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