Выберите правильные суждения: 1.В зоне роста хромосомный набор клеток-2n. 2.В зоне созревания происходит мейотическое деление. 3.В процессе овогенеза из одной первичной половой клетки образуются четыре полноценные яйцеклетки. 4...

Биология

Выберите правильные суждения: 1.В зоне роста хромосомный набор клеток-2n. 2.В зоне созревания происходит мейотическое деление. 3.В процессе овогенеза из одной первичной половой клетки образуются четыре полноценные яйцеклетки. 4.В процессе овогенеза из одной первичной половой клетки образуется одна полноценная яйцеклетка и четыре полярных тельца. 5.Профаза первого мейотического деления (профаза 1) значительно длиннее,чем профаза митоза. 6.В яйцеклетке человека отсутствуют рибосомы и митохондрии. 7.У женщины образование первичных половых клеток завершается ещё в эмбриональном периоде.

Автор: Гость