Решить систему 6х+9у=54 4х-у=8

Гость: Гость:

выражаем y из второго уравнения y=4x-8 подставляем 4x-8 в первое уравнение системы 6x+9(4x-8)=54 расскрываем скобки 6x+36x-72=54 42x=126 x=3 подставляем значение х в любое из уравнений (например то которое мы преобразовали y=4x-8) y=4*3-8 y=4 Ответ:x=3;y=4 нажмите "спасибо", пожалуйста))))))))))))))