Решить систему 6х+9у=54 4х-у=8

Алгебра
Решить систему 6х+9у=54 4х-у=8
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
выражаем y из второго уравнения y=4x-8 подставляем 4x-8 в первое уравнение системы 6x+9(4x-8)=54 расскрываем скобки 6x+36x-72=54 42x=126 x=3 подставляем значение х в любое из уравнений (например то которое мы преобразовали y=4x-8) y=4*3-8 y=4 Ответ:x=3;y=4     нажмите "спасибо", пожалуйста))))))))))))))
Гость:
6х+9у=54     y=-8+4x 4х-у=8         6x+9(-8+4x)=54                    6x-72+36x=54                    42x-72-54=0                    42x=126                    x=3 -8+4*3=4 y=4                   
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