В клетке сидят фазаны и кролики.Известно,что у них 35 голов и 94 ноги.Сколько кроликов и сколько фазанов?Решить задачу БЕЗ китайского способа.(Ну где морковку наверх положили.)
Математика
В клетке сидят фазаны и кролики.Известно,что у них 35 голов и 94 ноги.Сколько кроликов и сколько фазанов?Решить задачу БЕЗ китайского способа.(Ну где морковку наверх положили.)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
кролик+фазан=6 ног, кроликов-х, фазанов-у х*4+у*2=94 это столько ног х+у=35 это столько голов вот такая система получилась,откуда х=35-у,подставляем (35-у)*4+2*у=94 140-4у+2у=94 46=2у у=23 фазанов х=35-23=12 кроликов
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