В клетке сидят фазаны и кролики.Известно,что у них 35 голов и 94 ноги.Сколько кроликов и сколько фазанов?Решить задачу БЕЗ китайского способа.(Ну где морковку наверх положили.)

Математика

В клетке сидят фазаны и кролики.Известно,что у них 35 голов и 94 ноги.Сколько кроликов и сколько фазанов?Решить задачу БЕЗ китайского способа.(Ну где морковку наверх положили.)

Автор: Гость