В клетке сидят фазаны и кролики.Известно,что у них 35 голов и 94 ноги.Сколько кроликов и сколько фазанов?Решить задачу БЕЗ китайского способа.(Ну где морковку наверх положили.)

Математика
В клетке сидят фазаны и кролики.Известно,что у них 35 голов и 94 ноги.Сколько кроликов и сколько фазанов?Решить задачу БЕЗ китайского способа.(Ну где морковку наверх положили.)
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
кролик+фазан=6 ног, кроликов-х, фазанов-у х*4+у*2=94 это столько ног х+у=35 это столько голов вот такая система получилась,откуда х=35-у,подставляем (35-у)*4+2*у=94 140-4у+2у=94 46=2у у=23 фазанов х=35-23=12 кроликов
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Решить систему 6х+9у=54 4х-у=8
Ответить
Математика
Выразите 58 га в квадратных километрах
Ответить
Биология
Выберите правильные суждения: 1.В зоне роста хромосомный набор клеток-2n. 2.В зоне созревания происходит мейотическое деление. 3.В процессе овогене...
Ответить
Русский язык
Надо распространить одиночные причастия, полученные обороты поставить после определяемого слова. 1.Непрекращающиеся дожди размыли просёлочные дорог...
Ответить
Обществознание
Помогите мне кто самый знаминитый поэт Древней Греции!
Ответить