Площадь прямоугольного участка земли составляет 720 м^. Найди длину и ширину участка, если ширина на 16 м меньше длины. м^ - метр квадратный решение задач при помощи квадратных уравнений.
Алгебра
Площадь прямоугольного участка земли составляет 720 м^. Найди длину и ширину участка, если ширина на 16 м меньше длины. м^ - метр квадратный решение задач при помощи квадратных уравнений.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
пусть ширина x, тогда длина (x+16) x*(x+16)=720 x^2+16x-720=0 D=b^2-4ac=256+2880= 3136 x1=(-16+56)/2= 20 x2- побочный корень, тогда ширина = 20 длина=20+16=36
Гость:
х+(х-16)=720 х^-16х-720=0 D=(-16)^-4*(-720)=256+2880=3136 х1=16+56:2=36 х2= 16-56:2=-20
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