Площадь прямоугольного участка земли составляет 720 м^. Найди длину и ширину участка, если ширина на 16 м меньше длины. м^ - метр квадратный решение задач при помощи квадратных уравнений.

Алгебра

Площадь прямоугольного участка земли составляет 720 м^. Найди длину и ширину участка, если ширина на 16 м меньше длины. м^ - метр квадратный решение задач при помощи квадратных уравнений.

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