В первом бидоне в 4 раза больше оливкового масла, чем во втором.Когда из первого бидона перелили во второй 1.6 л , то во втором бидоне стало в 1.5 раза больше масла чем в первом. Сколько литров масла стало в каждом бидоне?
Математика
В первом бидоне в 4 раза больше оливкового масла, чем во втором.Когда из первого бидона перелили во второй 1.6 л , то во втором бидоне стало в 1.5 раза больше масла чем в первом. Сколько литров масла стало в каждом бидоне?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х - 1 часть масла 4х - 1,6=1,5х 2,5х = 1,6 х = 0,64(л) - 1 часть масла 0,64 * 4 - 1,6 = 0,96(л) - масла осталось в І бидоне 0,96 8 1,5 = 1,44(л) - масла стало во втором бидоне
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