В первом бидоне в 4 раза больше оливкового масла, чем во втором.Когда из первого бидона перелили во второй 1.6 л , то во втором бидоне стало в 1.5 раза больше масла чем в первом. Сколько литров масла стало в каждом бидоне?

Математика

В первом бидоне в 4 раза больше оливкового масла, чем во втором.Когда из первого бидона перелили во второй 1.6 л , то во втором бидоне стало в 1.5 раза больше масла чем в первом. Сколько литров масла стало в каждом бидоне?

Автор: Гость