пирамида человеческих потребностей
География
пирамида человеческих потребностей
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 ступень(самая нижняя):физиологичесие потребности ( голод, жажда...) 2 ступень:потребность в безопасности( чувствовать себя защищенным) 3 ступень: потребность в принадлежности и любви 4 ступень: потребность в уважении 5 ступень: познавательные потребности 6 ступень:эстетические потребности 7 ступень: потребность в самоактуализации
Гость:
1. Физиологические 2. Безопасность 3. Любовь/Принадлежность к чему-либо 4. Уважение 5. Познание 6. Эстетические 7. Самоактуализация Причем последние три уровня: «познание», «эстетические» и «самоактуализация» в общем случае называют «Потребностью в самовыражении» (Потребность в личностном росте) Сам Маслоу выделяет 5 уровней потребностей.
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