Найдите наибольший диаметр круглого стержня, который можно выточить из деревянного бруса, поперечное сечение которого является квадратом со стороной 6 см.
Геометрия
Найдите наибольший диаметр круглого стержня, который можно выточить из деревянного бруса, поперечное сечение которого является квадратом со стороной 6 см.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6 см,нарисуй квадрат 6 на 6 и внутри круг. Он получится такой же как квадрат только с закругленныйми углами)))
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