прочитайте слова.Объясните,в какой части каждого из них пропущена буква и нужно ли проверять её правописание.Какое правило проверки надо вспомнить?Проверьте правописание каждого слова подбором однокоренного существительного.Зап...

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прочитайте слова.Объясните,в какой части каждого из них пропущена буква и нужно ли проверять её правописание.Какое правило проверки надо вспомнить?Проверьте правописание каждого слова подбором однокоренного существительного.Запишите проверчное и проверяемые слова.Выделите корень.Поставьте в словах знак ударения. отметьте букву на месте безударного гласного звука. эти слова св..тить,г..стить, пл..сать,цв..тная,св..стеть,м..рская,л..нивые
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В корне пропущена буква, проверять надо ударением. СвЕтить(свЕт), гАсить(гАсит), плЯсать(плЯски), цвЕтная(цвЕт), свИстеть(свИст), мОрская(мОре), лЕнивые(лЕнь)
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