Какова высота бетонной стены,производящей на фундамент 440кПа?(ответ по формулам и пояснение)
Физика
Какова высота бетонной стены,производящей на фундамент 440кПа?(ответ по формулам и пояснение)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
p=pogh -формула давления h=p/pog = 44 *10^4 /2,2*10^3*10 po=2200 h=20м
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