Два тела массами M при помощи первой нити подвешены на невесомом блоке и находятся в равновесии. К одному из них с помощью второй нити подвесили груз массой 2M, и система пришла в движение. С какой силой груз массой 2M действуе...

Физика

Два тела массами M при помощи первой нити подвешены на невесомом блоке и находятся в равновесии. К одному из них с помощью второй нити подвесили груз массой 2M, и система пришла в движение. С какой силой груз массой 2M действует на вторую нить? Заранее спасибо Ответ T=Mg

Автор: Гость