Два тела массами M при помощи первой нити подвешены на невесомом блоке и находятся в равновесии. К одному из них с помощью второй нити подвесили груз массой 2M, и система пришла в движение. С какой силой груз массой 2M действуе...
Физика
Два тела массами M при помощи первой нити подвешены на невесомом блоке и находятся в равновесии. К одному из них с помощью второй нити подвесили груз массой 2M, и система пришла в движение. С какой силой груз массой 2M действует на вторую нить? Заранее спасибо Ответ T=Mg
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
а - масса если 2*M*g - T1 = 2*M*a, то M*g + T1 - T2 = M*a T2 - M*g = M*a a*(M + M + 2*M) = g*(2*M + M - M) a = g*(2*M)/(4*M) a = 0,5*g 2*M*g - T1 = 2*M*a T1 = 2*M*(g - a) T1 = 2*M*(g - 0,5*g) T1 = M*g _________________ думаю так))
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