измените существительное луна по данным вопросам что чего к чему чём на чём

Русский язык
измените существительное луна по данным вопросам что чего к чему чём на чём
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
луна луны к луне луной  на луне 
Гость:
что - луна чего - луны к чему -  луне  чем - луной на чем - луне 
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