измените существительное луна по данным вопросам что чего к чему чём на чём
Русский язык
измените существительное луна по данным вопросам что чего к чему чём на чём
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
луна луны к луне луной на луне
Гость:
что - луна чего - луны к чему - луне чем - луной на чем - луне
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