Помогите решить задачу. За месяц Маша пропустила по болезни 40 уроков,а Лена в пять раз меньше. Сколько уроков пропустила Лена? Это -то я понял. *Каждый день бывает 4 урока. Сколько учебных дней пропустила Маша? Сколько Лена?

Математика
Помогите решить задачу. За месяц Маша пропустила по болезни 40 уроков,а Лена в пять раз меньше. Сколько уроков пропустила Лена? Это -то я понял. *Каждый день бывает 4 урока. Сколько учебных дней пропустила Маша? Сколько Лена?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)40/5=8(уроков)-пропустила Лена.  1)40/4=10(дней)-пропустила Маша. 3)8/4=2(дней)- пропустила Лена. Ответ: 6 уроков, 10 дней, 2 дня 
Гость:
1) 40:5=8(уроков) - пропустила Лена 2) 40:4=10(дней) - пропустила Маша 3) 8:4=2(дня) - пропустила Лена
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