Помогите решить задачу. За месяц Маша пропустила по болезни 40 уроков,а Лена в пять раз меньше. Сколько уроков пропустила Лена? Это -то я понял. *Каждый день бывает 4 урока. Сколько учебных дней пропустила Маша? Сколько Лена?

Математика

Помогите решить задачу. За месяц Маша пропустила по болезни 40 уроков,а Лена в пять раз меньше. Сколько уроков пропустила Лена? Это -то я понял. *Каждый день бывает 4 урока. Сколько учебных дней пропустила Маша? Сколько Лена?

Автор: Гость