Какие функции выполняют брови ,ресницы ,веки, слезные железы?

Биология
Какие функции выполняют брови ,ресницы ,веки, слезные железы?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Веки и ресницы защищают глаза от воздействия на них внешних факторов(пример:пыль), а брови защищают от пота Слезные железы предохраняют глаза от высыхания и смывает осевшую пыль. 
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