Какие функции выполняют брови ,ресницы ,веки, слезные железы?
Биология
Какие функции выполняют брови ,ресницы ,веки, слезные железы?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Веки и ресницы защищают глаза от воздействия на них внешних факторов(пример:пыль), а брови защищают от пота Слезные железы предохраняют глаза от высыхания и смывает осевшую пыль.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогите решить задачу. За месяц Маша пропустила по болезни 40 уроков,а Лена в пять раз меньше. Сколько уроков пропустила Лена? Это -то я понял. ...
Математика
Английский язык
Как будет правильнее this is your house is`n it ? this is your house isn`t this ? this is your house isn`t there ?