записать молекулярные и ионные уравнения практически осуществимых реакций:Na2CO3+Ca(NO3)2=
Химия
записать молекулярные и ионные уравнения практически осуществимых реакций:Na2CO3+Ca(NO3)2=
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Na2Co3 + Ca(No3)2 ---> 2NaNo3 Ca CO3 2Na + Co3 + Ca +2No3 ---> 2Na + 2No3 CaCo3 Сокращаем на 2Na и 2No3 в правой и левой части Co3 + Ca --->CaCo3
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