Округлите до единиц дроби: 7,265;11,638;0,23;8,5;300,499;6,5108;0,8.

Алгебра
Округлите до единиц дроби: 7,265;11,638;0,23;8,5;300,499;6,5108;0,8.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
если число  которое нужно округлить 4 или меньше округляем до нуля, 5 и выше до 10 7,265=7 11,638=12 0,23=0 8,5=9 300,499=300 6,5108=7 0,8=1
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