в зоопарке для животных заготавливают 12 ц 30 кг мяса что на 950 кг меньше чем рыбы о овощей -в 4 раза больше чем мяса на сколько килограммов больше заготавливают в зоопарке овощей чем рыбы?решение задачи за 4 класс

Математика
в зоопарке для животных заготавливают 12 ц 30 кг мяса что на 950 кг меньше чем рыбы о овощей -в 4 раза больше чем мяса на сколько килограммов больше заготавливают в зоопарке овощей чем рыбы?решение задачи за 4 класс
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
12 ц 30 кг = 1230 кг1)1230 + 950 =2180 кг рыбы2)1230 х 4 = 4920 кг овощей3)4920 - 2180 = на 2740 кг больше овощей чем рыбы.
Гость:
Пусть х=кол-во мяса, тогда (х+950)кг=рыбы, а (4х)кг=овощей. 1)12ц30кг=1230(кг)-мяса  2)1230+950=2180(кг)-рыбы 3)1230*4=4920(кг)овощей 4)4920-2180= 2740(кг)-разница Ответ:на 2740 кг больше овощей чем рабы 
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