в зоопарке для животных заготавливают 12 ц 30 кг мяса что на 950 кг меньше чем рыбы о овощей -в 4 раза больше чем мяса на сколько килограммов больше заготавливают в зоопарке овощей чем рыбы?решение задачи за 4 класс

Математика

в зоопарке для животных заготавливают 12 ц 30 кг мяса что на 950 кг меньше чем рыбы о овощей -в 4 раза больше чем мяса на сколько килограммов больше заготавливают в зоопарке овощей чем рыбы?решение задачи за 4 класс

Автор: Гость