на дне рождения было 12 детей таких возрастов:6,7.8,9 и 10 лет. четверым было по 6 лет,а больше всего среди гостей было восьмилетних. найдите средний возраст этих 12 детей
Математика
на дне рождения было 12 детей таких возрастов:6,7.8,9 и 10 лет. четверым было по 6 лет,а больше всего среди гостей было восьмилетних. найдите средний возраст этих 12 детей
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) (6+6+6+6+7+9+10+8+8+8+8+8)/12=90/15=7.5 (лет)-средний возраст 12 детей Ответ: 7,5 лет
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
в зоопарке для животных заготавливают 12 ц 30 кг мяса что на 950 кг меньше чем рыбы о овощей -в 4 раза больше чем мяса на сколько килограммов больш...
Алгебра
В классе 27 человек. Каждый мальчик дружит с четырьмя девочками, а каждая девочка- с пятью мальчиками. Сколько в классе мальчикоа и девочек?