на дне рождения было 12 детей таких возрастов:6,7.8,9 и 10 лет. четверым было по 6 лет,а больше всего среди гостей было восьмилетних. найдите средний возраст этих 12 детей

Математика

на дне рождения было 12 детей таких возрастов:6,7.8,9 и 10 лет. четверым было по 6 лет,а больше всего среди гостей было восьмилетних. найдите средний возраст этих 12 детей

Автор: Гость