решите уравнение: y^5-y^4+2y^2=3y-3+2y^3.

Гость: Гость:

y^5-y^4+2y^2=3y-3+2y^3 переносим все в одну сторону у^5-y^4+2y^2-3y+3-2y^3=0 группируем попарно y^4(y-1)-2y^2(y-1)-3(y-1)=0 (y-1)(y^4-2y^2-3)=0 y-1=0 y=1 или y^4-2y^2-3=0 y^4=x^2 y^2=x получаем квадратное уравнение x^2-2x-3=0 Д=4+12=16, \sqrt{D} =4 x1=2-4\2 = -1 x2=2+4\2 =3 возвращаемся к игрику y^2=-1 (число в квадрате не может быть отрицательным) y^2=3 y=+- \sqrt{3} ответ 1; +-\sqrt{3}