Из двух городов, расстояние между которыми 3128 км, одновременно навстречу друг другу вышли товарный и пассажирский поезда. Товарный шёл со скоростью 67км/ч. Найдите скорость пассажирского поезда, если они встретились через2...

Математика

Из двух городов, расстояние между которыми 3128 км, одновременно навстречу друг другу вышли товарный и пассажирский поезда. Товарный шёл со скоростью 67км/ч. Найдите скорость пассажирского поезда, если они встретились через23ч. Решите задачу двумя способами

Автор: Гость