Из двух городов, расстояние между которыми 3128 км, одновременно навстречу друг другу вышли товарный и пассажирский поезда. Товарный шёл со скоростью 67км/ч. Найдите скорость пассажирского поезда, если они встретились через2...

Математика
Из двух городов, расстояние между которыми 3128 км, одновременно навстречу друг другу вышли товарный и пассажирский поезда. Товарный шёл со скоростью 67км/ч. Найдите скорость пассажирского поезда, если они встретились через23ч. Решите задачу двумя способами
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3128/23 =136 км/ч обшая скорость 136-67=69 км/ч скорость пассажирского  поезда второй вариант 23*67=1541 км это расстояние, которое прошел товарный  поезд 3128-1541=1587км путь  пассажирского поезда 1587/23=69 км/ч скорость пассажирского поезда
Гость:
1) 67·23=1541(км)-путь, который проехал товарный поезд до встречи; 2) 3128-1541=1587(км)- путь, который проехал пассажирский поезд до встречи; 3) 1587:23=69(км/ч)- скорость пассажирского поезда. 
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