Соревнование по стрельбе из лука проводилось в два дня. Каждый участник в первый день выбил столько очков, сколько все остальные вместе во второй день. Докажите, что все участники выбили одинаковое число очков.

Алгебра
Соревнование по стрельбе из лука проводилось в два дня. Каждый участник в первый день выбил столько очков, сколько все остальные вместе во второй день. Докажите, что все участники выбили одинаковое число очков.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Из условия данной задачи можно сделать такое заключение, что если ..Каждый участник в первый день выбил столько очков, сколько все остальные вместе (т.е. все принимающие участие, но без него ) во второй день.. - следовательно всего за оба дня он выбил столько, сколько все вместе (т.е. все принимающие участие и он в том числе) во второй день. Это число будет являться  количеством очков, выбитым всеми вместе во второй день - одинаково для всех, оно и есть количество очков, выбитых любым участником за оба дня.
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