проверочные слова к словам "прерыв*сто" и "вздраг*вая"???
Русский язык
проверочные слова к словам "прерыв*сто" и "вздраг*вая"???
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ПрерывАть, а переходит в и, так что прерывИсто ВздрагИваая, так как вздрагиваю (1 лицо ед ч) оканчивается на иваю.
Гость:
В данном случае речь идёт о суффиксах ИСТ и ИВА, поэтому проверочных к этим словам нет.
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