Эссе. Срочно. "Чаще всего тяготят окружающих те люди, которые считают, что они никому не могут быть в тягость".

Гость: Гость:

Уважаемая Рамзия! Вы описываете феномен проекции на других людей отношения к собственной личности. Декларируемая позиция таких людей - "я не собой занимаюсь - я другим помогаю". Т.е. они сразу и за отсутствие эгоизма и за филантропию. Так не бывает. Мудрая фраза из Библии гласит - "возлюби ближнего, как самое себя". Мы относимся к другим так, как любим себя. если человек игнорирует себя, свои потребности, свое эго "я никому не в тягость", то он подсознательно проецирует на других обязанность дать ему это "они должны радоваться мне вместо меня, они должны помещать меня в центр вместо меня". Так как это не может произойти в точном соответствии с его ожиданиями, то такие отношения становятся мучительными. Удачи! Владимир