как образовать слова от другога

Русский язык
как образовать слова от другога
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нужно поизменять слова по вопросам. Или подставить другие приставки, суфиксы, окончания
Гость:
другой,других,по-другому,другая
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