Кусок сплава 700г, содержащий 80% олова, сплавили с куском олова весом 300г. Определите процентное содержание олова в полученом сплаве.

Математика
Кусок сплава 700г, содержащий 80% олова, сплавили с куском олова весом 300г. Определите процентное содержание олова в полученом сплаве.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
700*80%=560 560+300=860 700+300=1000 860/1000=0.86=86% Ответ: 86%
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