НУЖНО РЕШИТЬ ПРИМЕРЫ 7т 34кг- 859г + 9т 93кг 12ч - 4ч 30мин +2ч 45мин 9км - 1км 309м +13ка 75м ришити дозавтра плииз
Алгебра
НУЖНО РЕШИТЬ ПРИМЕРЫ 7т 34кг- 859г + 9т 93кг 12ч - 4ч 30мин +2ч 45мин 9км - 1км 309м +13ка 75м ришити дозавтра плииз
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)7034-0,859+9093=16126,141 кг 2)720-270+165=615мин 3)9000-1309+13075=20766м подкинь еще пкт-ов,очень надо
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